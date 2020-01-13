Англия

Менеджер "орлов" опроверг слухи об уходе игрока.

Главный тренер Кристал Пэлас Рой Ходжсон высказал свое мнение об информации о том, что полузащитник Уилфрид Заа в январе уйдет в Баварию.

"Заа перейдет в Баварию на правах аренды? Серьезно? Откуда вы взяли историю?"

"Я позвоню Карлу-Хайнцу Румменигге, он мой друг с давних времен, и я спрошу: "Правда ли, что вы действительно намерены арендовать нашего лучшего игрока, чтобы мы играли в заключительной части сезона без нашего лидера?"

"Я отвечу на этот вопрос, если он скажет да но я не думаю, что ответ будет таков. Полагаю, у меня есть уверенность, что в клубе никто не хочет продавать Заа", — цитирует Ходжсона Goal.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы отказались от варианта с подписанием ивуарийца.