Германия

"Красные" не смогли договориться с лондонским клубом.

Бавария утратила интерес к нападающему Кристал Пэлас Уилфриду Заа, сообщает Sport Bild.

Мюнхенский клуб рассматривал возможность подписания ивуарийца и обрашался к Кристал Пэлас с предложением. Однако "красные" не смогли прийти к согласию с английским клубом относительно условий трансфера и решили переключиться на другие варианты.

Действующий контракт Заа с Кристал Пэлас рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 22 поединка в футболке "орлов", отличившись тремя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Заа также заинтересован Челси.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.