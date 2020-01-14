Англия

Экс-полузащитник Ливерпуля и ПСЖ повесил бутсы на гвоздь.

Малийский полузащитник Мохаммед Сиссоко объявил о завершении карьеры в возрасте практически 35 лет.

"Это конец, я заканчиваю выступления на футбольном поле. Было очень непросто принять такое решение, ведь это моя жизнь, я всегда занимался футболом", — заявил Сиссоко RMC Sport.

На протяжении карьеры Момо выступал за Осер, Валенсию, Ливерпуль, Ювентус, ПСЖ, Фиорентину, Леванте, Шанхай Шеньхуа, а также Пьюн Сити (Индия), Тернану, Митру Кукар (Индонезия), Атлетико Сан-Луис (Мексика), Китчи (Гонконг) и Сошо.

За сборную Мали Сиссоко сыграл всего 33 матча за 10 лет с 2003 по 2013 год.