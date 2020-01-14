Англия

Каллум Уилсон вместе со всем Борнмутом переживает тяжелые времена.

С конца сентября Борнмут переживает не самую удачную серию, выиграв с тех пор только два матча в АПЛ из 16 (но соперниками были МЮ и Челси).

Не менее впечатляющая со знаком минус серия и у форвард Борнмута Каллума Уилсона.

Матч против Арсенал, который состоялся 6 октября, стал последним для англичанина в футболке "вишен" в АПЛ, в котором он нанес удар в створ ворот соперника.

С тех пор футболист сборной Англии отыграл в чемпионате 1021 минуту, сообщает WhoScored.

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