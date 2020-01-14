Англия

Форвард Наполи Фернандо Льоренте может вернуться в Премьер-лигу.

Тоттенхэм находится в поисках форварда после того, как серьезную травму получил Харри Кейн.

Как сообщает Sky Sports, Наполи предложил "шпорам" подписать на краткосрочной основе своего форварда Фернандо Льоренте. Напомним, что испанец уже выступал за Тоттенхэм с 2017 по 2019 год.

Тем не менее, по информации издания, такой расклад событий маловероятен. Лондонский клуб не заинтересован в Льоренте.

Отметим, что Льоренте провел за Тоттенхэм 66 матчей и отличился 13 голами.

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