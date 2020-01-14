Англия

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в Турции.

Бешикташ заинтересован в услугах Андрея Ярмоленко, сообщает Fotospor.

По информации источника, турецкой команде было предложено подписать 30-летнего футболиста, однако конкретные суммы не обсуждались.

Источник сообщает, что Ярмоленко не против снова воссоединится с Домагоем Видой – экс-одноклубником по киевскому Динамо.

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Напомним, что Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы и может вернуться в общую группу ориентировочно 1 февраля.

Бешикташ идет на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Турции.

В текущем сезоне Ярмоленко провел 15 матчей в АПЛ на его счету три гола и одна результативная передача.

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