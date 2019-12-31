Англия

Football.ua анализирует текущее положение Андрея Ярмоленко в Вест Хэме.

Дела у Андрея Ярмоленко в Вест Хэме складываются не лучшим образом. После впечатляющего старта и возвращения после травмы, украинский футболист сдал, но это можно сказать и обо всей команде. "Молотобойцы" выглядят блеклой тенью самих себя, и если в начале сезона были амбиции побороться за ТОП-6, то сейчас сохранение прописки в Премьер-лиге должно быть их основной задачей.

Мануэль Пеллегрини не сумел привести свою команду в "чувство", в результате чего был уволен. Как признался совладелец Вест Хэма Дэвид Салливан, решение уволить чилийца было достаточно тяжелым. Пеллегрини не раз очень положительно высказывался в адрес 30-летнего украинца, отмечая его важность для команды, а также отмечая его уровень исполнительского мастерства. Многие могли подумать, что чилиец потерял веру в украинца, и именно поэтому Ярмоленко не попал в заявку своей команды в двух матчах подряд. Тем не менее, дело в другом – украинец травмирован и, если верить Transfermarkt, у Андрея травма приводящей мышцы бедра.

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Впечатляющий старт и ужасающий спад: три гола в первых шести поединках в текущем сезоне (при этом, Ярмоленко помимо забитых мячей очень здорово выглядел на поле), а затем – девятиматчевое безголевое молчание. Естественно, что болельщики Вест Хэма разочарованы и раздражены, особенно на фоне того, что команда находится уже рядом с зоной вылета. И если в начале сезона Ярмоленко называли "украинским Роббеном" за его левую ногу, то сейчас – игроком уровня Роберта Снодграсса. К слову, у поклонников "молотобойцев" есть претензии к скорости Ярмоленко: некоторые и вовсе называют его "самым медленным вингером в мире".

Все было отлично, но что-то изменилось. Что же пошло не так?

Спад у всей команды. Каждый из футболистов "молотобойцев" сдал, в частности, Фелипе Андерсон. Если в прошлом сезоне он был звездой Вест Хэма и к нему начали проявлять интерес европейские топ-клубы, то в текущем сезоне за 17 матчей он не забил ни одного гола. Будем откровенны, как бы не был хорош Ярмоленко, он не в состоянии тянуть на себе клуб в АПЛ. В УПЛ – возможно, в Премьер-лиге – нет.

Травмы. Лукаш Фабьянски, Джек Уилшир, Майкл Антонио, Мануэль Лансини… Важные исполнители для клуба подвергаются травмам, аналогичная ситуация и с Андреем Ярмоленко. Как уже говорилось ранее, он пропустил два матча из-за травмы и, судя по всему, не будет играть еще до конца января. В случае с Фабьянски была явная проблема – его сменщик испанец Роберто был так плох, что за Вест Хэм сыграл 33-летний голкипер, для которого матч против Челси стал дебютным в АПЛ. Как итог – травмы мешают не только всей команде, но и Ярмоленко набрать оптимальные кондиции. В последних поединках он все меньше и меньше получал времени на поле.

Не готовность провести "ровный" сезон. Девять с лишим сезонов Ярмоленко выступал в украинской Премьер-лиге. Будем откровенны, в УПЛ можно играть "в пол ноги", "на расслабоне" и показывать высокий уровень игры. Кроме того, в конце декабря Ярмоленко привык отдыхать, а в Англии все значительно сложнее – Boxing Day, отсутствие перерыва. То, что к концу года украинец на спаде – вполне объяснимо.

Что дальше?

Неудачи – не повод менять клуб, если только тебя не попросят самого уйти. По информации The Guardian, Вест Хэм готов продать Андрея Ярмоленко этой зимой. Как известно, на место Мануэля Пеллегрини пришел Дэвид Мойес, и под руководством нового наставника украинец может получить новый шанс. Нельзя сказать, что чилиец не верил в Андрея – даже наоборот, но может шотландцу удастся раскрыть Ярмоленко... Хотя, откровенно говоря, верится с трудом.

А может, новая позиция?

Ярмоленко уже 30 лет, у него нет достаточной скорости, чтобы быть максимально полезным на позиции вингера. Учитывая вялую игру Себастьяна Алле, может быть, украинца стоит попробовать на позиции центрального нападающего. В своей карьере, если верить Transfermarkt, Ярмоленко пять раз выступал в данной роли. Эксперимент был не совсем удачным, но на позиции форварда не так сильно важна скорость, как для вингера. Если вспомнить, то за последнее время в АПЛ было не так много вингеров, которым 30 и больше лет, демонстрирующих высокий уровень. Из последних исключений, пожалуй, можно выделить лишь Виллиана из Челси.

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Если подвести черту под высшенаписанным, то Андрею Ярмоленко не нужно обращать внимание на появляющиеся слухи об его уходе. 30-летний футболист вряд ли получит еще шанс в своей карьере поиграть в ТОП-чемпионате, поэтому должен выжать максимум из предоставленной возможности. Если не АПЛ, то следующей остановкой украинца могут стать разве что клубы из чемпионата Турции, учитывая возраст футболиста.

А "план Б", на случай чего, всегда есть – киевское Динамо будет с распростертыми объятиями ждать "мальчика с 130 километра", с динамовским сердцем.