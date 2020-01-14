Англия

"Красные" не станут приглашать в команду хавбека.

Руководство Ливерпуля раздумывало над приобретением у Астон Виллы полузащитника Джека Грилиша.

Как сообщает Liverpool Echo, "красные" все-таки решили не вступать в гонку за футболистом, сохранив команду в зимнее трансферное окно без изменений.

По данным источника, Грилиш в январе может покинуть бирмингемцев, так как на него все еще претендуют Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм.

Ранее главный тренер Астон Виллы Дин Смит заявил, что несмотря на интерес других клубов к хавбеку, "вилланы" не намерены его продавать.