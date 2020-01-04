Англия

Главный тренер Астон Виллы прокомментировал трансферные слухи около своего лидера.

Манчестер Юнайтед ввиду травм ведущих игроков центра поля собирается выйти на трансферный рынок.

Интерес манкунианцев приписывали к лидеру Астон Виллы Джеку Грилишу, но Дин Смит, главный тренер команды, отрицает вариант продажи игрока.

"Он — серьезная цель для некоторых клубов. Джек — топ-футболист. Однако владельцы Астон Виллы очень амбициозны и хотят чтобы мы закрепились в АПЛ в статусе одного из лучших клубов. Для этого нужно удерживать своих ведущих игроков, поэтому мы не отпустим Джека Грилиша. Смотреть можно, а трогать нельзя", — приводит слова Дина Смита Sky Sports.

Напомним, что ранее Хосеп Гвардиола посчитал Джека Грилиша слишком дорогим приобретением для Манчестер Сити.