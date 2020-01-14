Англия

"Манкунианцы" имеют шанс сохранить футболиста.

Интер может отказаться от варианта с заключением контракта с крайним защитником Манчестер Юнайтед Эшли Янгом, утверждает Sky Sports.

По данным источника, "нерадзурри" готовятся совершить обмен с Ромой футболистами, заполучив фулбэка Леонардо Спинаццолу, что может закрыть дорогу англичанину в Милан.

Ранее сообщалось, что руководство Юнайтед было готово предложить 34-летнему игроку новый контракт, но Янг предпочитает покинуть Олд Траффорд.

В нынешнем сезоне Янг провел 12 матчей в АПЛ и не отличился результативными действиями.