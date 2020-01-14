"Манкунианцы" имеют шанс сохранить футболиста.
Эшли Янг, getty images
14 января 2020, 21:57
Интер может отказаться от варианта с заключением контракта с крайним защитником Манчестер Юнайтед Эшли Янгом, утверждает Sky Sports.
По данным источника, "нерадзурри" готовятся совершить обмен с Ромой футболистами, заполучив фулбэка Леонардо Спинаццолу, что может закрыть дорогу англичанину в Милан.
Ранее сообщалось, что руководство Юнайтед было готово предложить 34-летнему игроку новый контракт, но Янг предпочитает покинуть Олд Траффорд.
В нынешнем сезоне Янг провел 12 матчей в АПЛ и не отличился результативными действиями.