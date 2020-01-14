Англия

Подопечные Жозе Моуриньо вышли в 1/16 турнира.

Ввиду того, что Мидлсбро и Тоттенхэм сыграли вничью, обеим командам предстояла переигровка.

Особенно не лучшей новостью это было для коллектива Жозе Моуриньо, у которых и так насыщенный календарь.

На своем поле "шпоры" оказались сильнее "речников" и вышли в следующую стадию.

Тоттенхэм – Мидлсбро 2:1

Голы: Ло Чельсо, 2, Ламела, 15 – Сэвилл, 83

Тоттенхэм: Гаццанига – Танганга, Санчес, Вертонген, Сессеньон – Дайер (Алли, 85), Уинкс – Ло Чельсо, Эриксен, Ламела – Лукас Моура (Сон Хын Мин, 61)

Мидлсбро: Мехиас – Спенс (Тавернье, 74), Хоусон, Макнейр, Фрай, Джонсон – Уинг, Клейтон, Лиддл (Сэвилл, 57) – Нмеча (Жестед, 78), Флетчер

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