Англия

"Канониры" надеются, что Футбольная ассоциация Англии пойдет им на встречу.

В поединке 22-го тура английской Премьер-лиги против Кристал Пэлас (1:1) Пьер-Эмерик Обамеянг заработал прямую красную карточку.

30-летний футболист жестко сыграл против Макса Майера, после чего последовало удаление.

Тем не менее, Арсенал намерен обжаловать дисквалификацию габонца, сообщает Daily Mail. За прямую красную карточку Обамеянг вынужден будет пропустить три ближайших матча команды – против Шеффилд Юнайтед, Челси и Борнмута.

Сообщается, что Арсенал хочет обратить внимание ФА на то, что ряд схожих фолов в других матчах не завершились наказанием для игроков.

В текущем сезоне Обамеянг провел 22 игры в АПЛ: на его счету 14 голов и 2 результативные передачи.

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