Англия

Аргентинский вингер перебрался в английскую Премьер-лигу.

Уотфорд оформил трансфер Игнасио Пуссетто из Удинезе, сообщает официальный сайт английского клуба.

24-летний футболист, который может сыграть на позициях вингера, нападающего и центрального атакующего полузащитника, согласовал контракт на четыре с половиной года.

В текущем сезоне Пуссетто провел 14 поединков в футболке Удинезе, в которых отличился одним голом.

Отметим, что Уотфорд также проявляется интерес к другому представителю Серии А — Фаузи Гуламу.