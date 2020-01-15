Аргентинский вингер перебрался в английскую Премьер-лигу.
ИГНАСИО ПУССЕТТО, ФОТО ФК УОТФОРД
15 января 2020, 11:09
Уотфорд оформил трансфер Игнасио Пуссетто из Удинезе, сообщает официальный сайт английского клуба.
24-летний футболист, который может сыграть на позициях вингера, нападающего и центрального атакующего полузащитника, согласовал контракт на четыре с половиной года.
В текущем сезоне Пуссетто провел 14 поединков в футболке Удинезе, в которых отличился одним голом.
Отметим, что Уотфорд также проявляется интерес к другому представителю Серии А — Фаузи Гуламу.