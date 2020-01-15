Англия

Форвард Арсенала Пьер-Ємерик Обамеянг пропустит следующие матчи команды.

В последнем поединке чемпионата Англии против Кристал Пэлас капитан "канониров" грубым фолом завершил для себя матч, поскольку получил прямую красную карточку.

В таких случаях предусмотрена дисквалификация футболиста сразу на три следующих поединка под эгидой Футбольной Ассоциации Англии.

Арсенал пытался уменьшить количество матчей дисквалификации, но ФА ответила на запрос отказом, сообщает Standard.

На счету Обамеянга в этом сезоне 16 голов во всех соревнованиях. Он пропустит следующие три матча, в которых соперниками Арсенала будут Шеффилд Юнайтед, Челси и Борнмута.

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