Стали известны стартовые составы команд на матч-переигровку третьего раунда Кубка Англии между Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптоном.
маркус рашфорд, getty images
15 января 2020, 20:54
Манчестер Юнайтед: Ромеро — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс — Матич, Фред — Гринвуд, Мата, Джеймс — Марсьяль
Запасные: Грант, Далот, Джонс, Перейра, Лингард, Чонг, Рашфорд
Вулверхэмптон: Радди — Дендонкер, Коуди, Саисс — Доэрти, Моутиньо, Невеш, Хонни — Траоре, Хименес, Нету
Запасные: Патрисиу, Беннетт, Гиббс-Уайт, Винагре, Килмен, Эшли-Сил, Расмуссен
Матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.