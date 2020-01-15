Англия

Форвард Манчестер Юнайтед из-за проблем со здоровьем не сумел продолжить матч Кубка Англии против Вулверхэмптона.

Нападающий сборной Англии и Манчестер Юнайтед начал встречу 1/32 финала Кубка Англии против Вулверхэмптона на скамейке запасных.

Когда после часа игры команды так и не открыли счет, Оле Гуннар Солскьяер выпустил на поле Рашфорда (на 63-й минуте).

Спустя 13 минут англичанин получил по ноге в столкновении с соперником и на некоторое время покинул пределы поля. Тем не менее, сумел вернуться, но лишь на пару минут.

На 79-й минуте Рашфорд уступил место на поле Джесси Лингарду.

Отметим, что в воскресенье, 19 января, Манчестер Юнайтед встретится с Ливерпулем в рамках чемпионата Англии.

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