Англия

"Красные дьяволы" одержали победу над Вулверхэмптоном в переигровке матча третьего раунда (1:0).

В рамках переигровки матча третьего раунда Кубка Англии Манчестер Юнайтед принимал Вулверхэмптон. Главный тренер хозяева Уле-Гуннар Сульшер выпустил с первых минут боевой состав, намекнув, что не собирается избавляться от этого турнира. Но одному важному исполнителю норвежский специалист все же предоставил отдых – Рашфорд остался на скамейке запасных. Манкунианцы забрали мяч под свой контроль сразу же после стартового свистка и могли забить очень быстрый гол, когда Джеймс откликнулся на заброс Маты и пытался обыграть Радди, но вратарь не дал себя пройти.

Со временем гости перехватили инициативу и также могли забить ранний гол – Хименес убрал двоих оппонентов на замахе и пробил по воротам из выгодной позиции, но попал прямо в Ромеро. Через несколько минут "волки" забили после грубейшей ошибки Фреда, но, к их сожалению, гол был отменен из-за игры Хименеса рукой. Далее команды по очереди владел мячом, по очереди отдавая друг другу инициативу, но до опасных моментов дело не доходило. Помочь забить могли угловые, которых хватало и у одной, и у другой команды, но стандартные положения также ни к чему не приводили.

Во второй половине первого тайма "красные дьяволы" все же создали две возможности забить, но не использовали их. Сперва Радди справился с ударом Маты, а позднее и с выстрелом Гринвуда в ситуации, когда казалось, что пропущенный гол неминуем. Гости, же несмотря на достаточное количество подходов к чужой штрафной, не создали ни одного по-настоящему опасного момента, так что на забитый гол не наиграли. Таким образом, команды не смогли забить друг другу в третьем тайме подряд, отправившись отдыхать с "нулями" на табло.

После возобновления игры подопечные Сульшера снова забрали мяч под свой контроль, намереваясь забить быстрый гол. Мата попытал удачу прицельным ударом по воротам из-за пределов штрафной, но Радди был готов к такому выстрелу Хуана. Через несколько минут Джеймс был очень близок к цели, пробив в ближний угол из выгодной позиции, но его удару совсем немного не хватило точности. Практически сразу же после этого гости перехватили инициативу, перебравшись на чужую половину поля. "Волки" нанесли несколько ударов по воротам, но ни один из них не пришелся в их створ.

Ближе к середине второго тайма Сульшер произвел двойную замену с целью усиления атаки. Уже через три минуты после этого манкунианцы забили, правда, организовали гол не вышедшие на замену Рашфорд с Перейрой, а Марсьяль с Матой. Антони выдержал паузу и вывел Хуана на свидание с Радди, а испанец хладнокровно разобрался с вратарем — 1:0. После пропущенного гола подопечные Санту долго не могли прийти в себя, посему Манчестер Юнайтед продолжал спокойно контролировать мяч.

Через некоторое время Вулвз все же перехватили инициативу и отправились в активное наступление на чужие ворота. Хорошей новостью для них стала травма Рашфорда, способного убегать в контратаки, который покинул поле уже через 16 минут после своего появления на нем. В оставшееся до окончания матча время мячом владел преимущественно Вулверхэмптон, но гостям никак не удавалось вскрыть оборону соперника, соответственно, не возникало и опасных моментов. Ромеро сохранил свои ворота "сухими", а его команда отпраздновала минимальную победу, которая вывела МЮ в следующую стадию турнира.

В 1/16 финала Кубка Англии Манчестер Юнайтед сыграет с победителем пары Транмер Роверс – Уотфорд.

Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон 1:0

Гол: Мата, 67

Манчестер Юнайтед: Ромеро — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс — Матич, Фред — Гринвуд (Перейра, 64), Мата, Джеймс (Рашфорд, 64 (Лингард, 80)) — Марсьяль

Вулверхэмптон: Радди — Дендонкер, Коуди, Саисс — Доэрти, Моутиньо, Невеш, Хонни (Винагре, 75) — Траоре (Расмуссен, 88), Хименес, Нету (Гиббс-Уайт, 71)

Предупреждения: Фред, Магуайр — Нету, Дендонкер