Англия

Норвежец лестно отозвался о своем форварде.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер рассказал о состоянии нападающего Маркуса Рашфорда накануне матче против Ливерпуля.

"Он быстро восстанавливается, и он смог бы сыграть, несмотря на определенную боль. Конечно, если травма не окажется серьезнее. Но мы видели, что Маркус боролся в последнее время — не думаю, что усталость вызвала повреждение".

"Рашфорд был абсолютным лидером в этом сезоне, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы он был в хорошей форме перед матчем против Ливерпуля. Если нет, то мы будем играть без него", — цитирует Солскьяера Goal.

Напомним, футболист травмировался на старте поединка Кубка Англии против Вулверхэмптона.