Голкипер "красных" — о рецепте успеха своей команды.
Алиссон, getty images
16 января 2020, 13:55
Голкипер Ливерпуля Алиссон Беккер рассказал, благодаря чему его команда достигает успеха в текущем розыгрыше.
"Все благодаря тяжелой работе. Мы очень сильная команда в ментальном отношении к делу, это важно для поддержки высокого уровня во многих играх".
"Мы команда, которая была вместе долгое время и с каждым сезоном становилась лучше, поднимаясь на новый уровень каждый сезон. У Ливерпуля есть победное мышление. Мы всегда думаем о следующей игре, мы не смотрим слишком далеко вперед", — цитирует Алиссона Goal.
Ранее сообщалось, что мерсисайдцы не стали отпускать крайнего полузащитника Джердана Шакири в аренду в Рому.