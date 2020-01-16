Англия

Голкипер "красных" — о рецепте успеха своей команды.

Голкипер Ливерпуля Алиссон Беккер рассказал, благодаря чему его команда достигает успеха в текущем розыгрыше.

"Все благодаря тяжелой работе. Мы очень сильная команда в ментальном отношении к делу, это важно для поддержки высокого уровня во многих играх".

"Мы команда, которая была вместе долгое время и с каждым сезоном становилась лучше, поднимаясь на новый уровень каждый сезон. У Ливерпуля есть победное мышление. Мы всегда думаем о следующей игре, мы не смотрим слишком далеко вперед", — цитирует Алиссона Goal.

Ранее сообщалось, что мерсисайдцы не стали отпускать крайнего полузащитника Джердана Шакири в аренду в Рому.