Швейцарский полузащитник не покинет Энфилд этой зимой.
Джердан Шакири, Getty Images
14 января 2020, 06:49
Рома хотела арендовать у Ливерпуля хавбека Джердана Шакири, однако получила отказ, сообщает журналист Фабрисио Романо.
Римский клуб видел в швейцарце замену Николо Дзаньоло, который в матче с Интером порвал крестообразные связки. Итальянец пропустит пять-шесть месяцев.
Также Роме приписывали интерес к Сусо из Милана и хавбеку Интера Маттео Политано.
Шакири в нынешнем сезоне наиграл лишь 174 минуты в шести матчах Премьер-лиги и отличился одним голом.