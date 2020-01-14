Италия

Швейцарский полузащитник не покинет Энфилд этой зимой.

Рома хотела арендовать у Ливерпуля хавбека Джердана Шакири, однако получила отказ, сообщает журналист Фабрисио Романо.

Римский клуб видел в швейцарце замену Николо Дзаньоло, который в матче с Интером порвал крестообразные связки. Итальянец пропустит пять-шесть месяцев.

Также Роме приписывали интерес к Сусо из Милана и хавбеку Интера Маттео Политано.

Шакири в нынешнем сезоне наиграл лишь 174 минуты в шести матчах Премьер-лиги и отличился одним голом.