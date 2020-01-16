Англия

Полузащитник Лилля близок к переезду в Англию.

Бубакари Сумаре должен принять решение о подписании контракта с Манчестер Юнайтед или Челси до закрытия трансферного окна, сообщает Sky Sports.

Ранее в услугах футболиста были заинтересованы, но вышли из гонки, Арсенал, мадридский Реал и Валенсия.

По информации источника, представители МЮ и Челси провели переговоры с игроком, но окончательное решение будет принято в конце января, после матча чемпионата Франции, в котором Лилль встретится с ПСЖ (26 января).

20-летний игрок имеет действующий контракт с Лиллем, рассчитанный до лета 2022 года. Его часто сравнивают по стилю игры с Полем Погба.

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