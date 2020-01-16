Англия

Сенегалец считает, что именно его соотечественник заслуживал выиграть Золотой мяч в прошлом году.

Садио Мане был одним из лидеров Ливерпуля, который выиграл Лигу чемпионов и набрал 97 очков (2-е место) в Премьер-лиге в прошлом сезоне, а также неплохо начал сезон нынешний. Однако в голосовании за Золотой мяч он занял лишь четвертое место, а трофей снова достался Лионелю Месси.

"Сегодня мы так много говорим о статистике. Я уверен, что у Садио была индивидуальная и коллективная статистика, которая позволяет рассчитывать на Золотой мяч", — рассказал сенегальский форвард Демба Ба в интервью The Independent.

"Я всегда говорил, что если поменять статистику Мане в 2019 с Месси, Лионель все равно бы выиграл Золотой мяч, даже с меньшим количеством голов. Тот факт, что Мане выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, провел невероятный сезон и разделил звание лучшего бомбардира АПЛ – невероятен. И не только это – он оказывал решающее влияние во всех матчах. Я уверен, он мог бы получить Золотой мяч".

"У меня был этот разговор со многими футболистами. Они говорят: "Да, но Месси – лучше как игрок". Конечно, все это знают! Даже если Садио пришел бы ко мне и заявил, что он лучше Месси, я бы отвесил ему пощечину и сказал: "заткнись, мальчик, сядь!". Но 2019, я считаю, Мане провел лучше".

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