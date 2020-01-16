Англия

Немецкий тренер рассчитывает на швейцарца.

Как сообщает издание Liverpool Echo, главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не хочет расставаться с Джерданом Шакири.

Немецкий специалист обсудил эту тему с агентом швейцарского вингера и дал понять, что не отпустит игрока в другой клуб в январе.

Шакири в нынешнем сезоне провел всего десять матчей во всех соревнованиях. Шесть раз появился на поле в АПЛ и забил один гол.

Ранее стало известно, что Ливерпуль отклонил предложение Ромы по игроку.