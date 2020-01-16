Англия

Защитник остается в клубе на многие годы вперед.

Официальный сайт Челси сообщил, что Рис Джеймс подписал новый долгосрочный контракт клубом.

Соглашение рассчитано на 5,5 лет и будет действовать до лета 2025 года. 20-летний защитник в этом сезоне сыграл 18 матчей за "синих" во всех турнирах.

Прошлым летом Джеймс получил достаточно тяжелую травму, но сумел вернуться и стать важной частью команды Фрэнка Лампарда. Отметим, что защитник начал три последние игры команды в стартовом составе.

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