Англия

Полузащитник Спортинга Бруну Фернандеш согласовал условия личного соглашения с Манчестер Юнайтед.

По информации ряда СМИ хавбек Спортинга Бруну Френандеш должен вскоре перебраться в Манчестер Юнайтед.

Как сообщает Daily Mail, игрок уже договорился по личному контракту с "красными дьяволами". Зарплата португальца составит около 130 тысяч фунтов в неделю.

Теперь все зависит от клубов, которые не могут согласовать все детали трансфера.

Манчестер Юнайтед ориентировочно предложит 50 миллионов фунтов за игрока, а еще десять будут выплачены в качестве бонусов.

В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провел за Спортинг 15 матчей в чемпионате Португалии и забил 8 голов.

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