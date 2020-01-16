Полузащитник Спортинга Бруну Фернандеш согласовал условия личного соглашения с Манчестер Юнайтед.
Бруну Фернандеш
16 января 2020, 22:46
По информации ряда СМИ хавбек Спортинга Бруну Френандеш должен вскоре перебраться в Манчестер Юнайтед.
Как сообщает Daily Mail, игрок уже договорился по личному контракту с "красными дьяволами". Зарплата португальца составит около 130 тысяч фунтов в неделю.
Теперь все зависит от клубов, которые не могут согласовать все детали трансфера.
Манчестер Юнайтед ориентировочно предложит 50 миллионов фунтов за игрока, а еще десять будут выплачены в качестве бонусов.
В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провел за Спортинг 15 матчей в чемпионате Португалии и забил 8 голов.
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