Англия

Вингер Ман Сити надеется быть в строю в середине марта.

Лерой Сане работает над восстановлением после разрыва крестообразных связок колена. Он надеется быть готовым к ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала, которая состоится 17 марта, сообщает The Telegraph.

Сане вернулся к тренировкам перед Рождеством после завершения первой фазы восстановления. Пока что все идет по плану.

Ман Сити будет сложно побороться за чемпионство, поскольку Ливерпуль опережает "горожан" на 14 очков и имеет игру в запасе, однако Сане может стать ценным помощником в кубковых турнирах и Лиге чемпионов.

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