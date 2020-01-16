Фрэнк Лампард рассчитывает на услуги Росса во второй части сезона.
Росс Баркли, Getty Images
16 января 2020, 23:23
Вест Хэм надеялся арендовать полузащитника Росса Баркли, но Челси ответил отказом на это предложение, сообщает The Guardian.
В услугах Росса был заинтересован тренер "молотков" Дэвид Мойес, который работал с игроком еще в Эвертоне.
В последних двух матчах Фрэнк Лампард выпускал Баркли в основе Челси. У Росса есть перспективы в команде в свете травм других игроков – в частности, до сих пор неизвестна дата возвращения Рубена Лофтус-Чика.
Также Челси обезопасил себя от потенциального ухода правого защитника Риса Джеймса, продлив контракт с игроком.