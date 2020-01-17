Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Солскьяер рассказал о повреждении нападающего Маркуса Рашфорда.

Форвард "красных дьяволов" Маркус Рашфорд в поединке против Вулверхэмптона получил травму спины и может пропустить матч против Ливерпуля.

"Мы дадим ему столько времени, сколько понадобится на то, чтобы узнать все о его повреждении", — заявил Солскьяер на пресс-конференции.

"Сегодня у Маркуса будет много проверок и медицинских процедур, но, если честно, жду хороших новостей. Думаю, он не будет готов к матчу с Ливерпуле, но еще есть 48 часов, так что давайте посмотрим".

Также Солскьяер рассказал, что новым капитаном МЮ назначен Харри Магуайр, а возможный трансфер Бруну Фернандеша комментировать отказался.

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