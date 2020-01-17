Центральный защитник будет носить капитанскую повязку после ухода Янга.
ГАРРИ МАГУАЙР, ФОТО GETTY IMAGES
17 января 2020, 12:38
Слухи связывают Эшли Янга, нынешнего капитана Манчестер Юнайтед, с переходом в Интер.
Оле-Гуннар Солскьяер подтвердил, что Гарри Магуайр будет новым капитаном "красных дьяволов".
"Все в нем говорит мне, что он прирожденный лидер. Теперь Магуайр будет носить капитанскую повязку", — приводит слова норвежца Саймон Стоун.
Напомним, что ранее Оле-Гуннар Солскьяер называл абсолютным лидером команды Маркуса Рашфорда.
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