Англия

Майк Эшли готов потратить деньги, чтобы "сороки" усилили состав в январе.

Главный тренер Ньюкасла Стив Брюс о планах клуба на зимнее трансферное окно рассказал в интервью Sky Sports.

Менеджер "сорок" провел встречу с владельцем клуба накануне. После нее Брюс остался "очень доволен": "Все прошло очень хорошо. У нас есть на примете несколько целей, и мы надеемся, что сможем усилить команду к концу месяца. Он [Эшли] искренне интересовался всем этим, так что это была очень, очень хорошая встреча".

Также тренер Ньюкасла отметил, что следит за несколькими игроками. Но чтобы их подписать, придется выдержать серьезную конкуренцию от других клубов.

На данный момент "сороки" идут на 13 месте, после 22 игр имея в активе 26 очков.