Англия

Клуб из Бирмингема намерен пополниться нападающим Исламом Слимани.

Астон Вилла нацелилась подписать форварда Ислама Слимани, права на которого принадлежат Лестеру, передает Sky Sports.

В настоящее время 31-летний алжирец играет на правах аренды в Монако. Слимани в позапрошлом матче отметился голом в ворота ПСЖ, а встреча завершилась результативной ничьей 3:3.

Вилланы рассматривают кандидатуру Ислама в качестве основного форварда, который поможет бирмингемскому клубу сохранить прописку в АПЛ. Но чтобы достичь успеха в этой сделке, боссам Астон Виллы придется договариваться сразу с двумя клубами – Монако и Лестером, который и имеет права на игрока.

В текущем сезоне за монегасков Слимани сыграл 19 матчей, в который отметился девятью голами. В качестве альтернативы алжирцу Астон Вилла рассматривает нападающего из Генка Мбвану Саматту.