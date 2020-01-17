Англия

Нападающий Ливерпуля готовится к плотной опеке от "красных дьяволов".

Вингер Ливерпуля Мохаммед Салах уверен, что Манчестер Юнайтед сделает все, чтобы не дать ему отличиться результативными действиями.

"Я считаю, Манчестер Юнайтед играет против меня иначе, чем против других футболистов", — цитирует Салаха The Telegraph.

"Они защищаются иначе. Это сложное испытание, но я доволен. Пока команда побеждает, я всегда счастлив".

Все атакующее трио Ливерпуля Садио Мане – Роберто Фирмино – Мохаммед Салах забило лишь один гол в ворота МЮ на троих. Кроме того, манкунианцы являются единственной командой, которая отобрала очки у Ливерпуля в АПЛ в нынешнем сезоне. В первом круге команды сыграли 0:0.

Матч Ливерпуль – МЮ состоится 19 января, начало – в 19:30.