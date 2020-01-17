Нападающий Ливерпуля готовится к плотной опеке от "красных дьяволов".
Мохаммед Салах, Getty Images
17 января 2020, 18:20
Вингер Ливерпуля Мохаммед Салах уверен, что Манчестер Юнайтед сделает все, чтобы не дать ему отличиться результативными действиями.
"Я считаю, Манчестер Юнайтед играет против меня иначе, чем против других футболистов", — цитирует Салаха The Telegraph.
"Они защищаются иначе. Это сложное испытание, но я доволен. Пока команда побеждает, я всегда счастлив".
Все атакующее трио Ливерпуля Садио Мане – Роберто Фирмино – Мохаммед Салах забило лишь один гол в ворота МЮ на троих. Кроме того, манкунианцы являются единственной командой, которая отобрала очки у Ливерпуля в АПЛ в нынешнем сезоне. В первом круге команды сыграли 0:0.
Матч Ливерпуль – МЮ состоится 19 января, начало – в 19:30.