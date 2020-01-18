Англия

Football.ua анонсирует матч 23-го тура АПЛ между Уотфордом и Тоттенхэмом.

Подопечные Найджела Пирсона столкнутся в противостоянии с коллективом Жозе Моуриньо.

Уотфорд – Тоттенхэм

18 января, 14:30, стадион Викаридж Роуд, Уотфорд. Арбитр встречи – Майкл Оливер

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Фантастическая форма игроков Уотфорда позволила команде впервые за долгое время покинуть зону вылета. Пять матчей, четыре победа и одна ничья – коллектив Найджела Пирсона демонстрирует, что их рано списали со счетов. Это плохая новость для Тоттенхэма, ведь еще месяц назад "шершни" казались благоприятным оппонентом.

Последние три матча АПЛ складываются не лучшим образом для "шпор": коллектив Жозе Моуриньо дважды проиграл (отметим, что одним из соперников был лидер чемпионата Ливерпуль) и сыграл вничью с Норвичем – главным аутсайдером турнирной таблицы.

В первом круге команды играли между собой и победителя выявить не сумели – 1:1.

По версии букмекеров, Тоттенхэм – фаворит встречи. Победа "шпор" оценивается коэффициентом 2,26, ничья – 3,45, а победа "шершней" – 3,25.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Клеверли, Уэлбек, Предль, Кико, Кабаселе – Дэвис, Кейн, Сиссоко, Ндомбеле, Льорис

Под вопросом: Дукуре, Янмат, Хьюз — …

Интересные факты:

Тоттенхэм не проигрывал в 16 из последних 17 матчей против Уотфорда во всех турнирах.

"Шершни" выигрывали и в тайме, в матче в последних трех играх в АПЛ.

Уотфорд в последних трех встречах исключительно побеждал.

"Шершни" забивают как минимум два гола в трех последних домашних играх в АПЛ.