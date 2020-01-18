Англия

Football.ua анонсирует матч 23-го тура АПЛ между Манчестер Сити и Кристал Пэлас.

Подопечные Пепа Гвардиолы на своем поле примут коллектив Роя Ходжсона.

Манчестер Сити – Кристал Пэлас

18 января, 17:00, стадион Этихад, Манчестер. Арбитр встречи – Грэм Скотт

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Манчестер Сити воспользовался осечками Лестера и вернулся на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Нельзя сказать, что этот результат для коллектива Пепа Гвардиолы является положительным, но учитывая реалии, то жаловаться не стоит.

Испанский специалист признал, что "горожане" не выиграют Премьер-лигу в этом сезоне – уж очень большой отрыв у Ливерпуля. Ввиду этого остается лишь одно – набирать как можно больше очков и не опуститься ниже второй строчки.

У Кристал Пэлас все под контролем – подопечные Роя Ходжсона идут на безопасной дистанции от зоны вылета, а еще 11 очков смогут гарантировать сохранение прописки в АПЛ, хотя, вероятно, амбиции "стекольщиков" в этом сезоне несколько выше.

В первом круге команды играли между собой и победу добыл Манчестер Сити – 2:0.

По версии букмекеров, Манчестер Сити – фаворит встречи. Победа "горожан" оценивается коэффициентом 1,10, ничья – 11,5, а победа "стекольщиков" – 27,0.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Сане, Ляпорт – Сако, Уорд, Шлупп, Данн, Таунсенд, Майер, ван Анхольт, Миливоевич

Под вопросом: ... — Бентеке

Интересные факты:

Манчестер Сити выиграл 27 из последних 31 домашних матчей в АПЛ.

"Горожане" выиграли 16 из последних 19 игр против "орлов" во всех турнирах.

В трех последних матчах Кристал Пэлас играл вничью в АПЛ.

Манчестер Сити забивает как минимум два гола в последних шести встречах в чемпионате Англии.