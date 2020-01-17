Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед объяснил причины скорого ухода ветерана в Интер.

Капитан Манчестер Юнайтед Эшли Янг в случае успешного прохождения медосмотра перейдет в Интер за полтора миллиона евро.

"Честно говоря, я думаю, это было для Эшли. Янгу исполнится 35 лет летом, и если ему предлагают контракт на два года – он вправе его принять. Мы были не готовы сделать такое предложение", — заявил тренер МЮ Оле-Гуннар Солскьяер официальному сайту клуба.

"Он очень хорошо послужил Манчестер Юнайтед. Был капитаном клуба, выигрывал трофеи, чемпионаты, кубки, но у нас есть новые игроки, которые стучатся в команду. Так что пришло время. Если Эшли хотел попробовать что-то новое – почему бы не сделать это сейчас?"

"У нас есть фулбеки. Есть Брэндон Уильямс, который значительно прибавил. Аарон Ван-Биссака был великолепен. Люк Шоу – потенциально один из лучших левых защитников в Англии для меня. И есть еще Диогу Далот и Тим Фосу-Менса – они оба готовы играть. У нас хватает крайних защитников".

"Удачи Янгу. Это то, что желает Манчестер Юнайтед футболистам, которые здесь играли много лет, а затем захотели попробовать что-то новое".

Прошлым летом Интер купил у МЮ Ромелу Лукаку, а также арендовал Алексиса Санчеса. Миланцы идут на втором месте в Серии А, отставая после 19 туров на два очка от Ювентуса.

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