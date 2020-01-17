Англия

Защитник задержится на Олд Траффорд еще на два сезона.

МЮ воспользовался возможностью в одностороннем порядке продлить контракт с защитником Эриком Байи до лета 2022 года, сообщает ESPN.

Ивуариец перебрался на Олд Траффорд летом 2016 года из Вильярреала за 30 млн фунтов. Его предыдущее соглашение истекало в конце этого сезона.

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Из-за различных травм Эрик сыграл лишь 74 матча за Юнайтед за три с половиной года в клубе. В нынешнем сезоне он еще не играл в официальных матчах из-за травмы колена, полученной во время предсезонной подготовки в июле.

В этом месяце Эрик вернулся на поле в составе команды U-23. Ожидается, что он будет готов сыграть с Уотфордом или Транмере в четвертом раунде Кубка Англии 26 января.