Англия

Португалец намекает на неуважение со стороны итальянца.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо высказал свое мнение о ситуации вокруг полузащитника Кристиана Эриксена, который вскоре может перейти в Интер.

"Я думаю, что Конте уже сказал об этом публично. Он уверен, что Эриксен едет в Интер".

"Мы не должны говорить об игроках из других клубов, пока они не станут нашими игроками. Меня спрашивали меня о Жедсоне Фернандесе с того момента, как только появились слухи, и я ничего вам не сказал, пока он не перешел официально".

"Если Интер уверен, значит они готовы сделать нам такое предложение, которого пока еще не поступило", — приводит слова Моуриньо Goal.

Ранее сообщалось, что итальянцы готовы увеличить свое предложение о трансфере датчанина в январе.