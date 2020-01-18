Италия

Сага с переходом 27-летнего футболиста в составе "нерадзурри" продолжается.

Интер продолжает переговоры с Тоттенхэмом касательно Кристиана Эриксена, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, "нерадзурри" увеличили предложение касательно датского атакующего хавбека. Интер предложил 13 миллионов и 2 в виде бонусов.

Тем не менее, "шпоры" намерены выручить 20 миллионов евро и не готовы уступать. Возможно, сделка будет оформлена во вторник: агент Эриксена прибудет в Лондон и проведет встречу с президентом Тоттенхэма Даниэлем Леви.

Ранее сообщалось, что Эриксен дал согласие на переход в Интер.

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