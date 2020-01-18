Англия

"Горожане" были близки к волевой победе, однако упустили ее.

Новичок Кристал Пэлас Дженк Тосун отличился дебютным голом за "орлов" – и сразу в ворота Манчестер Сити. Долгое время команда Роя Ходжсона удерживала преимущество, пока за дело не взялся Серхио Агуэро. На 82-й минуте аргентинец забил после паса Габриэля Жезуса, а спустя пять минут забил еще один гол после паса Менди – 2:1.

До конца основного времени оставалось три минуты, и Ман Сити умудрился пропустить – Фернандиньо забил в свои ворота, 2:2.

Украинец Александр Зинченко не попал в заявку "горожан" на матч.

Ман Сити – Кристал Пэлас 2:2

Голы: Агуэро, 82, 87 – Тосун, 39, Фернандиньо, 90 (в свои ворота).

Ман Сити: Эдерсон – Канселу, Стоунз, Фернандиньо, Менди – Де Брюйне, Гюндоган, Д. Силва (Г. Жезус, 62) – Стерлинг (Родри, 89), Агуэро, Б. Силва (Марез, 73).

Кристал Пэлас: Гуаита – Келли, Томкинс, Кэхилл, Ридевальд (Уорд, 88) – Дж. Айю, Куяте, Макартур, Маккарти, Заха – Тосун (Уикэм, 81).

Предупреждения: Менди – Макартур, Айю.