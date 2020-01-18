Англия

Завершились матчи 23-го тура английской Премьер-лиги.

Вулверхэмптон сумел отыграться, проигрывая по ходу матча 0:2, Норвич сумел обыграть кризисный Борнмут, а Брайтон и Астон Вилла сильнейшего не выявили.

Саутгемптон – Вулверхэмптон 2:3

Голы: Беднарек, 15, Лонг, 35 – Нету, 53, Хименес, 65, 76

Саутгемптон: Маккарти – Суареш, Стивенс, Беднарек, Бертран – Армсторнг (Дженепо, 71), Уорд-Прауз, Хейбьерг, Редмонд (Буфал, 78) – Лонг (Адамс, 71), Ингз

Вулверхэмптон: Патрисиу – Дендокер, Коади, Саисс – Доэрти, Моутиньо, Невеш, Хонни – Нету (Килман, 86), Хименес, Траоре

Предупреждения: Уорд-Прауз, Беднарек – Невеш.

Норвич – Борнмут 1:0

Гол: Пукки, 33 (с пенальти)

Норвич: Крул, Циммерманн, Байрэм, Годфри, Ааронс, Маклин, Буэндиа (Рупп, 90), Дуда (Хэнли, 78), Тетти, Кэнтуэлл, Пукки (Дрмич, 85)

Борнмут: Рэмсдейл, Аке, Смит, С. Кук, Рико, Лерма (Соланке, 78), Биллинг, Уилсон (Фрэнсис, 34), Гослинг (Л. Кук, 86), Фрэйзер, Уилсон

Предупреждения: Буэндиа, Уилсон, Крул, Смит

Удаления: С. Кук, 31 – Годфри, 76.

Брайтон – Астон Вилла 1:1

Голы: Троссард, 38 – Грилиш, 75

Брайтон: Райан, Бернардо, Уэбстер, Данк, Муй (Гросс, 81), Проппер, Альсате, Стивенс, Троссард (Мюррей, 81), Коннолли (Монтойя, 68), Мопе

Астон Вилла: Рейна, Гильбер, Мингз, Хоз, Таргетт, Грилиш, Дринкуотер (Дуглас Луис, 68), Эль-Гази, Накамба (Хурихэйн, 86), Трезеге (Василев, 67), Конса

Предупреждения: Дринкуотер, Данк, Накамба, Уэбстер, Хурихэйн, Мопе.

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