Англия

"Канониры" довольствовались лишь ничьей с "клинками".

Гол Габриэля Мартинелли на 45-й минуте подарил Арсеналу лидерство в матче с более высоко находящимся в турнирной таблице соперником. Однако удержать его "канониры" не смогли – на 83-й минуте Флек сравнял счет.

Примечательно, что Микель Артета за весь матч использовал только одну замену, при счете 1:0 выпустив Эдди Нкетиа вместо Александра Ляказетта.

В следующем туре "клинки" встретятся с Ман Сити 21 января, а Арсенал в тот же день сыграет против Челси.

Арсенал – Шеффилд Юнайтед 1:1

Голы: Мартинелли, 45 – Флек, 83.

Арсенал: Лено – Мейтленд-Найлз, Мустафи, Давид Луис, Сака – Торрейра, Джака – Пепе, Озил, Мартинелли – Ляказетт (Нкетиа, 74).

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон – Бэшем (Бешич, 76), Иган, О`Коннелл – Болдок, Люндстрем (Робинсон, 67), Норвуд, Флек, Стивенс – Макберни, Муссе (Шарп, 56).

Предупреждения: Джака – Норвуд, Болдок.