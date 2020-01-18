Представляем вашему вниманию видеообзор игры английской Премьер-лиги.
Ман Сити - Кристал Пэлас, Getty Images
18 января 2020, 20:29
Манчестер Сити был близок к волевой победе над Кристал Пэлас благодаря позднему дублю Серхио Агуэро, однако из-за автогола Фернандиньо довольствовался лишь ничьей – 2:2.
Ман Сити – Кристал Пэлас 2:2
Голы: Агуэро, 82, 87 – Тосун, 39, Фернандиньо, 90 (в свои ворота).
Ман Сити: Эдерсон – Канселу, Стоунз, Фернандиньо, Менди – Де Брюйне, Гюндоган, Д. Силва (Г. Жезус, 62) – Стерлинг (Родри, 89), Агуэро, Б. Силва (Марез, 73).
Кристал Пэлас: Гуаита – Келли, Томкинс, Кэхилл, Ридевальд (Уорд, 88) – Дж. Айю, Куяте, Макартур, Маккарти, Заха – Тосун (Уикэм, 81).
Предупреждения: Менди – Макартур, Айю.