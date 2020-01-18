Полузащитник Ювентуса Эмре Джан может продолжить карьеру в Премьер-лиге.
Эмре Джан, Getty Images
18 января 2020, 22:59
Эвертон проявляет интерес к Эмре Джану, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, в ближайшее время "ириски" сделают официальное предложение Ювентусу. Сообщается, что в услугах Джана лично заинтересован главный тренер Эвертона Карло Анчелотти.
Контракт немецкого хавбека с Ювентусом рассчитан до 30 июня 2022 года.
В текущем сезоне он провел на поле лишь восемь матчей в чемпионате Италии и не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что футболист может и вовсе вернуться в Бундеслигу, где в его услугах заинтересована Боруссия Д.
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