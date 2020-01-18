Англия

Полузащитник Ювентуса Эмре Джан может продолжить карьеру в Премьер-лиге.

Эвертон проявляет интерес к Эмре Джану, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в ближайшее время "ириски" сделают официальное предложение Ювентусу. Сообщается, что в услугах Джана лично заинтересован главный тренер Эвертона Карло Анчелотти.

Контракт немецкого хавбека с Ювентусом рассчитан до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне он провел на поле лишь восемь матчей в чемпионате Италии и не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что футболист может и вовсе вернуться в Бундеслигу, где в его услугах заинтересована Боруссия Д.

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