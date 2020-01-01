Полузащитник Ювентуса может вернуться в чемпионат Германии.
Эмре Джан, Getty Images
01 января 2020, 09:00
Дортмундская Боруссия заинтересована в подписании хавбека Ювентуса и сборной Германии Эмре Джана, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в Твиттере.
В дортмундской команда Джан может стать прямой заменой Юлиану Вайглю, который решил перебраться в Бенфику. Переход Вайгля за 20 млн евро уже согласован, ему осталось только пройти медосмотр.
В случае ухода Джана нападающий Аталанты (выступающий в аренде в Парме) Деян Кулусевски может присоединиться к Ювентусу уже зимой, а не доигрывать за "крестоносцев" до конца сезона.
Джан – не единственный центральный полузащитник, который может покинуть Юве. СМИ также сообщают об интересе Эвертона к Адриену Рабио, который пока не может проявить себя в полной мере в Турине.