Германия

Полузащитник Ювентуса может вернуться в чемпионат Германии.

Дортмундская Боруссия заинтересована в подписании хавбека Ювентуса и сборной Германии Эмре Джана, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в Твиттере.

В дортмундской команда Джан может стать прямой заменой Юлиану Вайглю, который решил перебраться в Бенфику. Переход Вайгля за 20 млн евро уже согласован, ему осталось только пройти медосмотр.

В случае ухода Джана нападающий Аталанты (выступающий в аренде в Парме) Деян Кулусевски может присоединиться к Ювентусу уже зимой, а не доигрывать за "крестоносцев" до конца сезона.

Джан – не единственный центральный полузащитник, который может покинуть Юве. СМИ также сообщают об интересе Эвертона к Адриену Рабио, который пока не может проявить себя в полной мере в Турине.