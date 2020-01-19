Англия

Португальский тренер прокомментировал ничейный результат против Шеффилд Юнайтед.

Тоттенхэм в отчетном туре сыграл вничью против Уотфорда. Последние минуты могли увенчаться триумфом для "шпор", но игрок хозяев выбил мяч с линии ворот.

Как оказалось, мяч не пересек линию на 10 миллиметров. Моуриньо остался недоволен работой бригады арбитров, но он уважает систему гол-лайн.

"Мы играли очень хорошо, начали игру без нападающего, но с большим количеством атакующих игроков. У нас был контроль над игрой, особенно в первом тайме. Мы выходили на опасные позиции, создали шансы, но нам не удалось забить. Я доволен тем, как мы сыграли. Думаю, что результат несправедлив и было бы более несправедливо, если бы мы проиграли.

VAR? Они не обсуждали тот момент, который должен был закончиться пенальти, а затем они смотрели на тот, который явно им не был. Это наряду с красными карточками, которые должны были быть. Очень неудачные решения. Я люблю технологию определения гола, уважаю ее", — приводит слова Моуриньо BBC.

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