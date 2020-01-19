Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 23 тура АПЛ между Ливерпулем и Манчестер Юнайтед.

Манкунианцы сыграют против Ливерпуля в три центральных защитника, благодаря чему место в основе досталось Люку Шоу. Главной потерей Манчестер Юнайтед стало отсутствие в заявке команды Маркуса Рашфорда, который не успел залечить свое повреждение. В составе мерсисайдцев обошлось без сюрпризов.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане

Запасные: Адриан, Матип, Фабиньо, Лаллана, К. Джонс, Минамино, Ориги

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф, Магуайр, Шоу — Ван-Биссака, Фред, Матич, Уильямс — Перейра — Джеймс, Марсьяль

Запасные: Ромеро, Байи, Ф. Джонс, Далот, Мата, Лингард, Гринвуд

Матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед начнется в 18:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.