Англия

Голы Вирджила ван Дейка и Мохаммеда Салаха принесли команде Юргена Клоппа победу над манкунианцами (2:0).

В центральном матче 23-го тура АПЛ встречались самые титулованные команды в истории турнира – лидер чемпионата Ливерпуль принимал Манчестер Юнайтед. В матче первого круга мерсисайдцам не удалось одержать победу, так что теперь они были намерены обыграть последнего соперника в текущем розыгрыше чемпионата, которого еще не удавалось одолеть. Гости подошли к отчетному поединку без своего лучшего игрока Рашфорда, который получил травму в середине недели, так что его команда была ощутимо ослаблена в линии атаки. А вот у Ливерпуля подобных проблем не было, ведь с его стартовым составом все стабильно.

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера довольно неожиданно завладели инициативой сразу же после стартового свистка, однако это не приносило гостям никакой пользы, ведь не доходило даже до ударов по воротам. Со временем мерсисайдцы забрали мяч себе и достаточно легко и быстро повели в счете. На 14-й минуте ванн Дейк выиграл позиционную борьбу после подачи углового и отправил мяч в ворота – 1:0. После забитого гола хозяева обрели уверенность в собственных силах и продолжили контролировать мяч, заставляя соперника рассчитывать исключительно на контратаки. Подопечные Юргена Клопп заработали немало угловых в первом тайме, но их подачи уже не приводили к ударам по воротам.

В завершении одной из атак Мане был близок к тому, чтобы забить, но Шоу успел в последний момент выбить мяч на угловой. А через минуту Фирмино таки отправил мяч в сетку и успел отпраздновать гол вместе с партнерами, но впоследствии он был отменен из-за фола ван Дейка в атаке. Позднее еще одно взятие ворот Де Хеа не было засчитано - в этот раз и-за офсайда у Вейналдума. Ближе к окончанию первой 45-минутки хозяева отдали мяч во владение сопернику, который сперва довольно робко шел вперед, но затем стал действовать смелее.

Манкунианцы наконец-то начали пробивать по воротам, а в одном из эпизодов были очень близки к забитому голу. Ван-Биссака скинул мяч во вратарскую на свободного Перейру, но бразилец до него не дотянулся в попытке пробить по воротам. Хозяева ответили на это ударом Мане из выгодной позиции, с которым, впрочем, справился Де Хеа, переведя мяч на угловой. До завершения первого тайма болельщики больше не увидели забитых голов, так что команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе Ливерпуля.

Хозяева активно начали вторую половину встречи, рассчитывая забить быстрый гол. Сперва Салах не использовал убойную возможность забить, но промахнулся с нескольких метров, а через две минуты штанга пришла на помощь Де Хеа, приняв мяч на себя после удара Хендерсона. Мерсисайдцы продолжали оказывать серьезное давление на чужие воротам, так что казалось, что они вот-вот забьют, однако гостям удалось не пропустить в начале тайма.

Со временем подопечные Сульшера перехватили инициативу и перебрались на чужую половину поля, едва не сравняв счет. Марсьяля обыгрался с Перейрой и был обязан забить, но умудрился не попасть по воротам с близкого расстояния. Через несколько минут Мане ответил на это своим моментом, пробив противоход де Хеа, но и удару Садио не хватило точности. Во втором тайме мячом преимущественно владел Юнайтед, который был решительно настроен восстановить паритет. Манкунианцы время от времени пробивали по воротам, но их удары не несли реальной угрозы для Алиссона.

Чем меньше времени оставалось до финального свистка, тем сильнее хозяева прижимались к собственной штрафной, сдерживая атаки соперника. Несмотря на то, что практически все игроки Манчестер Юнайтед перебрались на чужую половину поля, это не помогало команде вскрыть оборону соперника. Помочь забить могли стандарты, но и они не принесли команде пользы. Все получилось как раз наоборот. В компенсированное время Алиссон воспользовался тем, что все полевые игроки гостей пошли к чужим воротам, выбив мяч на ход Салаху, а Мохаммед убежал от Джеймса, а затем переиграл и Де Хеа — 2:0.

Вскоре после этого прозвучал финальный свисток главного арбитра, который зафиксировал победу Ливерпуля. Подопечные Клоппа теперь обыграли всех соперников, которые им противостояли в текущем розыгрыше АПЛ. Тем временем, преимущество над Манчестер Сити увеличилось до 16-ти набранных очков!

В 24-м туре Ливерпуль отправится в гости к Вулверхэмптону, а Манчестер Юнайтед примет Бернли.

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 2:0

Голы: ван Дейк, 14, Салах, 90+3

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 66), Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино (Ориги, 83), Мане (Фабиньо, 83)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф, Магуайр, Шоу (Далот, 87) — Ван-Биссака, Фред, Матич, Уильямс (Гринвуд, 74) — Перейра (Мата, 74) — Джеймс, Марсьяль

Предупреждения: Салах - Матич, Де Хеа, Шоу