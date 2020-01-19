Ливерпуль на Энфилде разобрался с подопечными Оле-Гуннара Солскьяера.
ЛИВЕРПУЛЬ ОБЫГРАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД, GETTY IMAGES
19 января 2020, 22:08
В центральном матче 23-го тура АПЛ Ливерпуль принимал Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" — единственная команда, которая сумела отнять очки у "красных" в текущем сезоне.
Ливерпуль сумел взять реванш за ничью в первом круге и обыграл Манчестер Юнайтед — 2:0.
Обзор матча:
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 2:0
Голы: ван Дейк, 14, Салах, 90+3
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 66), Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино (Ориги, 83), Мане (Фабиньо, 83)
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф, Магуайр, Шоу (Далот, 87) — Ван-Биссака, Фред, Матич, Уильямс (Гринвуд, 74) — Перейра (Мата, 74) — Джеймс, Марсьяль
Предупреждения: Салах - Матич, Де Хеа, Шоу.