Англия

Ливерпуль на Энфилде разобрался с подопечными Оле-Гуннара Солскьяера.

В центральном матче 23-го тура АПЛ Ливерпуль принимал Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" — единственная команда, которая сумела отнять очки у "красных" в текущем сезоне.

Ливерпуль сумел взять реванш за ничью в первом круге и обыграл Манчестер Юнайтед — 2:0.

Обзор матча:

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 2:0

Голы: ван Дейк, 14, Салах, 90+3

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 66), Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино (Ориги, 83), Мане (Фабиньо, 83)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф, Магуайр, Шоу (Далот, 87) — Ван-Биссака, Фред, Матич, Уильямс (Гринвуд, 74) — Перейра (Мата, 74) — Джеймс, Марсьяль

Предупреждения: Салах - Матич, Де Хеа, Шоу.