Полузащитник Шальке Набиль Бенталеб близок к возвращению в АПЛ.
НАБИЛЬ БЕНТАЛЕБ, GETTY IMAGES
21 января 2020, 09:58
Набиль Бенталеб в ближайшее время может усилить Ньюкасл, сообщает The Guardian.
По информации источника, в ближайшее время алжирец пройдет медицинский осмотр. "Сороки" арендуют Бенталеба у Шальке до конца сезона.
Напомним, что с 2013 по 2017 год Бенталеб выступал за Тоттенхэм.
В текущем сезоне Набиль не появлялся на поле в составе Шальке.
Ранее сообщалось, что Кристал Пэлас заинтересован в подписании Бенталеба.
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