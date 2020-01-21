Англия

Полузащитник Шальке Набиль Бенталеб близок к возвращению в АПЛ.

Набиль Бенталеб в ближайшее время может усилить Ньюкасл, сообщает The Guardian.

По информации источника, в ближайшее время алжирец пройдет медицинский осмотр. "Сороки" арендуют Бенталеба у Шальке до конца сезона.

Напомним, что с 2013 по 2017 год Бенталеб выступал за Тоттенхэм.

В текущем сезоне Набиль не появлялся на поле в составе Шальке.

Ранее сообщалось, что Кристал Пэлас заинтересован в подписании Бенталеба.

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