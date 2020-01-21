Шеффилд Юнайтед подписал бывшего защитника Ливерпуля

Джек Робинсон продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.
Джек Робинсон, twitter.com/SheffieldUnited
21 января 2020, 14:59
Джек Робинсон стал игроком Шеффилд Юнайтед, сообщил официальный сайт "клинков".
26-летний футболист заключил соглашение на два с половиной года. Он стал вторым приобретением команды в зимнее трансферное окно вслед за Джеком Родвеллом.
Официально неизвестно, сколько Ноттингем Форест получил с продажи своего футболиста.
Отметим, что Робинсон – экс-игрок Ливерпуля. Он числился в составе "красных" с 2010 по 2014 год.
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